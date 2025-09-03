News Logo
ABO

Russland erwartet Fortsetzung der Gespräche mit Ukraine

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Lawrow sieht Ukraine am Zug
©RAMIL SITDIKOV, AFP, APA, POOL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge erwartet Moskau eine Fortsetzung der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Dabei müssten allerdings die aktuellen territorialen Realitäten anerkannt und neue Systeme von Sicherheitsgarantien geschaffen werden, sagte Lawrow in einer Stellungnahme, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax in der Nacht auf Mittwoch berichtete.

von

Laut Lawrow sollten für einen dauerhaften Frieden "neue territoriale Realitäten" anerkannt und international rechtlich formalisiert werden, so die Agentur weiter. Reden will Russland auch mit den USA. Derzeit stimme man sich nach Angaben des russischen Außenministeriums über Termin und Ort für die nächste Runde bilateraler Gespräche ab. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.

In der Ukraine wehrte das ukrainische Militär derweilen nächtliche Luftangriffe auf die Hauptstadt Kiew ab. "Bleiben Sie in den Schutzräumen, bis Entwarnung gegeben wird!", teilte Timur Tkachenko, Leiter der Militärverwaltung von Kiew, über den Messaging-Dienst Telegram mit. Die ukrainische Luftwaffe hatte vor Raketen- und Drohnenangriffen gewarnt und landesweit Luftangriffsalarm ausgelöst. Polens Streitkräfte aktivierten ihrerseits Flugzeuge zur Sicherung des polnischen Luftraums.

Indes verhandeln Moskau und Neu-Delhi laut einem russischen Verteidigungsexportbeamten über verstärkte Lieferungen russischer Boden-Luft-Raketensysteme des Typs S-400 an Indien. "Es besteht die Möglichkeit, unsere Zusammenarbeit auch in diesem Bereich zu erweitern. Das bedeutet neue Lieferungen. Im Moment befinden wir uns in der Verhandlungsphase", zitierte die Nachrichtenagentur Tass den Leiter des russischen Föderalen Dienstes für militärisch-technische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew.

Indien hat 2018 mit Russland einen Vertrag im Wert von 5,5 Milliarden Dollar über fünf Boden-Luft-Raketensysteme des Typs S-400 mit großer Reichweite unterzeichnet. Neu-Delhi benötigt diese, um nach eigenen Angaben einer Bedrohung durch China zu begegnen. Die Auslieferung der Systeme hat sich jedoch mehrfach verzögert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Putin, Xi und Kim zeigten sich erstmals gemeinsam
Politik
Chinas Xi feiert mit Kim und Putin Militärparade in Peking
Menschen fliehen vor neuen Angriffen
Politik
Israels Generalstabschef: Haben mit Operation Gaza begonnen
Politik
China hält Militärparade zu Weltkriegsende ab
"Also haben wir es zerstört"
Politik
Trump: US-Streitkräfte schießen vor Venezuela auf Drogenboot
Es ist die erste Auslandsreise für Karol Nawrocki
Politik
Polens neuer Präsident zu Besuch im Weißen Haus
Wir werden etwas tun, um den Menschen zu helfen
Politik
Trump von Putin enttäuscht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER