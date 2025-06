Kogler gibt auch Klubvorsitz an Gewessler ab

Noch Grünen-Bundessprecher Werner Kogler wird nach der Wahl von Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler zu seiner Nachfolgerin auch den Klubvorsitz an diese abgeben. Er werde vorschlagen, dass Gewessler auch die Führung der Fraktion, also die Klubspitze, übernimmt, wie er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" ankündigte. Er selbst wolle weiter als stellvertretender Klubchef fungieren.

von APA