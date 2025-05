Putin schlägt direkte Gespräche mit Ukraine in Istanbul vor

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag direkte Gespräche mit der Ukraine am 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen. Zuvor war um Mitternacht (Ortszeit) am Sonntag eine von Russland erklärte dreitägige Waffenruhe in der Ukraine zu Ende gegangen. Putin hatte angesichts der Gedenkfeiern zum Weltkriegsende in Moskau einseitig eine dreitägige Waffenruhe angeordnet. Die Ukraine stimmte der Feuerpause nicht zu und forderte eine 30-tägige Feuerpause.

von APA