Putin erklärt sich zu Gespräch mit Merz bereit

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich zu Gesprächen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz bereit erklärt. Zugleich äußerte Putin am Mittwochabend Zweifel an der Rolle Deutschlands als etwaiger Vermittler im Ukraine-Konflikt. Er sehe Deutschland als Unterstützer der Regierung in Kiew und als Teilnehmer an Militäraktionen an, erklärte er.

von APA