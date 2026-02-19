Leitartikel: Opernball oder Europapolitik?

Symbolik hat natürlich ihren Platz. Verantwortung aber auch. Beides auseinanderzuhalten, ist nicht immer einfach. Und doch lohnt sich ein Perspektivenwechsel. Ein Tag nach dem Ball. Ein anderes Parkett. Keine Roben, keine Logen. Sicherheitskonferenz in München. Der österreichische Kanzler war ebenfalls dabei, als sich dort die Tonlage spürbar veränderte. „Der Urlaub von der Weltgeschichte“ sei vorbei. Mit diesen Worten hat der deutsche Kanzler die Europäer aus dem Schlaf gerissen.

Ein Satz, der Diagnose und Warnung zugleich ist: Wenn die Vereinigten Staaten nicht mehr verlässlicher Schutzgarant sind, dann müssten Deutschland und Europa lernen, sich in einer von Machtpolitik geprägten Welt zu behaupten. Auch für Österreich stellt sich diese Frage. Wenngleich anders als für Deutschland. Aber sie stellt sich. Denn auch Österreichs Neutralität sollte den Blick auf die europäische Realität nicht verstellen. Es fiel aber auch ein Halbsatz mit mehr Sprengkraft als manche Grundsatzrede: Merz erwähnte beinahe beiläufig, dass er mit Emmanuel Macron über eine europäische Abschreckung mit Atomwaffen spreche. Strategische Bequemlichkeit war gestern: „Merz lässt gefährlichen Geist aus der Flasche“, schreiben deutsche Medien.

Während in München über Abschreckung, Macht und Eigenständigkeit gesprochen wird, postet Österreichs Wirtschaftsminister: „Große Chance für Österreich. Europa investiert Milliarden in Sicherheit. Das eröffnet wirtschaftliches Potenzial für unseren Standort.“ Auch das ist eine Perspektive. Hier das berechtigte Schielen auf Aufträge. Dort die damit einhergehende Debatte über sicherheitspolitische Verantwortung. Beides gehört zur Realität europäischer Politik.

Vielleicht liegt genau darin der Kern dieser Tage: Hier die Empörung darüber, wer im Ballsaal fehlt. Dort die Frage, ob Europa im Ernstfall alleinstehen kann. Der „Urlaub von der Weltgeschichte“ ist vorbei. Für Europa. Und auch für Österreich. Unter eigenen Vorzeichen und mit eigenen Antworten.