Politikergehälter: Stadträte verdienen mehr als Minister

Das Problem ist, dass sich der Bund bei Ländern und Gemeinden nicht durchsetzen kann und unterschiedliche Anpassungen vorgenommen werden. Das verändert vieles im Laufe der Zeit. Manche lehnen Nulllohnrunden ab, finden, es sei Populismus.

In Wien, aber beispielsweise auch in Salzburg, hält man wenig davon – zum Leidwesen von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dort hat man einen anderen Zugang. Kickls Forderung nach einem Verzicht erteilte seine Parteikollegin, Salzburg stellvertretende Landeshauptfrau Marlene Svazek, 2024 eine Absage: Wer gute Politiker wolle, müsse dem Berufsstand auch einen Wert beimessen, sagte sie. Heuer will sie Budgetgespräche abwarten.