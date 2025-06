Polen wählen in Stichwahl neuen Präsidenten

Nawrocki startet als parteiloser Kandidat für die größte Oppositionspartei, die rechtskonservative PiS. Diese lag in ihrer Regierungszeit wegen ihrer Justizreform im Clinch mit Brüssel. Das Verhältnis zu Berlin zerrüttete sie durch Forderungen nach Reparationszahlungen in Billionenhöhe.

Damit steht am Sonntag eine spannende Wahlnacht bevor, bei der lange unklar bleiben könnte, wer der Sieger ist. Die Wahllokale sind bis 21.00 Uhr geöffnet. Danach gibt es zunächst nur Prognosen. Deren Fehlertoleranz ist jedoch größer als der geringe Abstand zwischen beiden Kandidaten, der sich in den Umfragen abzeichnet. Hochrechnungen sind in Polen nicht üblich. Das offizielle Ergebnis wird erst am Montag erwartet.