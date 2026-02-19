Peter Hanke und der lange Weg zur Industrie-Wende

Neben dem Aufruf der österreichischen Bahnindustrie, europäisch zu kaufen, gibt es auch einen von VW und Stellantis, einen Bonus für in Europa produzierte E-Autos zu bezahlen. Was wenn China irgendwann dadurch so verärgert ist, dass es uns den Hahn bei z. B. Halbleitern oder Pharmaprodukten zudreht?

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es geopolitisch in den letzten Jahren eine massive Verschiebung gegeben hat, und die Weltordnung, die wir über Jahrzehnte kannten, nicht mehr funktioniert. Deshalb müssen wir uns auf die eigenen Stärken besinnen. Klar ist aber auch, dass wir dort mit unseren Innovationen wirklich mithalten können. Nur wenn wir schlechtere Produkte teuer produzieren und diese dann auch noch bevorzugen, könnte es negative Emotionen Chinas geben.

In der Industriestrategie haben wir ein Maßnahmenbündel mit über 100 Punkten definiert, die bis 2035 abgearbeitet werden müssen. Daran führt kein Weg vorbei, sonst müssten wir uns ja aus allen technologischen Bereichen zurückziehen. Unsere Schlüsseltechnologien werden entscheidend sein, ob wir morgen und übermorgen in Europa mitreden werden. Das gilt auch für die Chiptechnologie, das Quantenthema oder im Weltraumbereich. Überall, wo wir in Europa gemeinsam Stärke zeigen können, sollten wir das tun.

Wie sehr beschäftigt die europäischen Industrieminister die TaiwanFrage? Man weiß nicht, wird China das Nachbarland jetzt angreifen oder in zehn Jahren.

Das haben wir alle am Radar, natürlich ohne zu wissen, was in einem halben Jahr oder Jahr passieren könnte. Deshalb haben wir dafür Sorge zu tragen, dass Industrien bei uns gehalten werden. Aber in diesem Zusammenhang sollte man nicht nur nach China schauen, sondern auch andere Märkte sehen. Die EU-Indien-Vereinbarung oder Mercosur sind da wichtig. Und: In Europa sind wir ja nicht so wenige Menschen, man kann auch am Binnenmarkt sehr erfolgreich sein. Aber tatsächlich zeigt gerade diese Frage, wie wichtig die Eigenständigkeit Europas in der Produktion wichtiger Güter, hier hochwertige Computerchips, ist.

Sie haben die Konkurrenzfähigkeit der Bahn und den Bahnstrom angesprochen: Wer heute eine Reise plant, muss feststellen, dass ein Zugticket ins nahe Ausland immer noch deutlich mehr kostet als ein Flugticket, auf das keine Mehrwertsteuer anfällt, und auf das Kerosin keine Mineralölsteuer. Ist das fair?

Das faire Verhältnis bestimmt nicht der Staat, sondern der Markt über die Produktionskosten. Die sind bei der Eisenbahn, die Schieneninfrastruktur benötigt, anders, als wenn ein Flugzeug von A nach B fliegt. Die Bahn ist die schönste Möglichkeit, klimaneutral zu reisen – mit dem Klimaticket gibt es ein auch im internationalen Vergleich preislich attraktives Angebot für Menschen, die im öffentlichen Verkehr unterwegs sind.

Die steuerliche Begünstigung, die es in Europa für das Fliegen gibt, soll bleiben?

Es gibt ja auch hohe Auflagen für diesen Sektor: etwa das Emissionshandelssystem oder die verpflichtende Beimischung von E-Fuels, wo Österreich versucht, bei den Early Movers dabei zu sein, die Klimaneutralität zu fördern. Dazu kommt, dass wir den Hub Wien als Wirtschaftsstandort und für den Tourismus dringend brauchen. Man sollte alle Verkehrsträger gemeinsam denken und nicht in Gut gegen Schlecht auseinanderdividieren. Ich sehe auch keine ungerechte Behandlung einzelner Verkehrsträger. Und eines wollen wir doch alle nicht, dass wir jetzt anfangen, hoch zu besteuern, um Dinge unattraktiv erscheinen zu lassen.