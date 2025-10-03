Parlamentswahlen in Tschechien: Opposition in Favoritenrolle

Laut den letzten Wählerumfragen gilt es als sehr wahrscheinlich, weil ANO mit 30 bis 32 Prozent einen mehr als zehnprozentigen Vorsprung vor dem bisher regierenden liberal-konservativen Bündnis des konservativen Premiers Petr Fiala, Spolu (Gemeinsam), erzielen wird. Genauso wahrscheinlich ist, dass Babiš im Falle des Sieges mindestens einen Koalitionspartner brauchen wird, um die notwendige Mehrheit zu erzielen. Sollte dies gelingen, würde Babiš zum ersten Politiker Tschechiens werden, der ein Comeback an die Spitze des Kabinetts schafft.

Als Koalitionspartner von ANO wird häufig die rechtspopulistische Partei der direkten Demokratie (SPD) von Tomio Okamura in Erwägung gezogen. Auch die Duldung eines ANO-Minderheitskabinetts seitens der SPD wird nicht ausgeschlossen. Rechnerisch wäre eine Mehrheit von ANO und SPD jedoch nicht sicher. Dann würde Babiš noch einen anderen Koalitionspartner brauchen. In Frage käme die rechtskonservative Gruppierung Motoristen, die zum ersten Mal bei Parlamentswahlen antritt. Die Motoristen mit rund fünf Prozent in Umfragen bieten sich schon selbst an, indem sie behaupten, sie würden "auf Babiš aufpassen".

Staatspräsident Petr Pavel forderte die Tschechen am Mittwochabend in einer TV-Ansprache auf, von ihrem Wahlrecht auf jeden Fall Gebrauch zu machen. Tschechien brauche eine Regierung, die ihre Sicherheit gewährleiste, die Souveränität des Landes in der Gemeinschaft demokratischer Länder schütze und es "nicht der Willkür Russlands ausliefert", so der frühere Armeechef weiter. Pavel kündigte an, die Konsultationen mit den Chefs der Parteien, die den Einzug ins Abgeordnetenhaus schaffen, schon am Sonntag zu beginnen.

Die Wahlen in Tschechien finden traditionell an zwei Tagen statt. Die Wahllokale öffnen am Freitag um 14.00 Uhr und schließen mit 22.00 Uhr. Am morgigen Samstag wird die Wahl ab 8.00 bis 14.00 Uhr fortgesetzt. Im Anschluss beginnt die Stimmenauszählung. Es werden keine Exit Polls sofort nach der Schließung der Wahllokale erwartet. Die ersten Ergebnisse soll es erst am späteren Samstagnachmittag geben. Diese werden auf bereits ausgezählten Wahlzetteln basieren.