Kanzler Stocker spielt mit dem Feuer

Parallel dazu bemüht sich Stocker, Akzente auf anderen Feldern zu setzen. Zum Beispiel durch die Ankündigung der Wehrdienst-Volksbefragung. Selbst hier aber riskiert er viel: Nicht nur, dass er erst eine Fragestellung finden sowie SPÖ und NEOS dafür gewinnen muss.

Er eröffnet Kickl eine Chance: Dieser macht keinen Hehl daraus, die Befragung in eine Neutralitätsabstimmung umfunktionieren zu wollen. Wissend, dass sich viele Menschen gerade in Zeiten wie diesen nach vermeintlich guten alten Verhältnissen zurücksehnen. Und dass ihm Stocker dabei „hilft“, weil er es verabsäumt, eine offene Auseinandersetzung mit den militärischen Bedrohungen von heute zu betreiben und so ein Problembewusstsein zu schaffen – was die Voraussetzung dafür wäre, dass sich eine breitere Öffentlichkeit bei der Befragung nicht von Emotionen oder Illusionen, sondern von sachlichen Erwägungen leiten lässt.