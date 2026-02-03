Ist Österreichs Verschuldung langfristig außer Kontrolle?

Die Studie zur „Langfristigen Perspektive der öffentlichen Finanzen in Österreich“, die das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO gerade veröffentlicht hat, ist alles andere als erfreulich.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) mag sich zusammen mit den übrigen Regierungsmitgliedern sowie Länder- und Gemeindevertretern bemühen, das gesamtstaatliche Defizit bis 2029 auf weniger als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu drücken.

Ja, vielleicht wird er das sogar schaffen. Für die Zeit danach schaut es jedoch gar nicht gut aus: Das WIFO rechnet damit, dass die Verschuldung* ohne weitere Einschnitte explodieren und 2060 knapp 150 Prozent des BIP betragen wird. Damit wäre die Quote dann höher, als sie in Griechenland heute ist. Dort ist sie bei rückläufiger Tendenz im vergangenen Jahr auf weniger als 150 Prozent gesunken.