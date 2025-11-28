ESA-Ministerratskonferenz: 340 Millionen Euro für Europas Raumfahrtprogramm

Österreich hebt seinen Beitrag zur Europäischen Weltraumorganisation ESA deutlich an. Wie Minister Peter Hanke bei der ESA-Ministerratskonferenz am 26. und 27. November in Bremen bekanntgab, steigt das Zeichnungsvolumen von bisher 260 Millionen Euro auf 340 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von rund 30 Prozent.

„Angesichts der budgetären Herausforderungen ist ein Wachstum von mehr als 30 Prozent ein gewaltiger Sprung“, sagte Hanke. Die Mittel sollen gezielt österreichischen Unternehmen zugutekommen, die sich am europäischen Raumfahrtmarkt beteiligen.