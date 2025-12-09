Pensionen, Gesundheit, Bildung & Co: Österreich hat zu wenige Nettozahler

Auffallend: Nettozahler gibt es in allen Einkommensgruppen. Sehr wenige, aber doch auch in der untersten. Das hat damit zu tun, dass grundsätzlich alle etwas einzahlen. Zumindest indirekt durch Konsum (Mehrwertsteuer). Außerdem ist es darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der öffentlichen Leistungen altersabhängig ist. Wer erwerbstätig ist und keine Kinder hat, für die er Förderungen wie die Familienbeihilfe erhalten würde, kann durchaus auch mit einem bescheidenen Einkommen Nettozahler sein.

Wer in Pension ist, ist hingegen mit sehr viel geringer Wahrscheinlichkeit Nettozahler. Und zwar weil Pensionen hierzulande im Rahmen des Umlageverfahrens nicht durch eigene Beiträge aus der Vergangenheit finanziert werden, sondern durch jene der gerade Erwerbstätigen sowie Zuschüsse aus dem Budget.