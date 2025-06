Nationalfonds tagte mit Haubner statt Rosenkranz

Wie es in einer Aussendung hieß, wurden in der Sitzung Mitglieder des Komitees des Nationalfonds sowie die Jury des Simon-Wiesenthal-Preises wiederbestellt. Entschieden wurde in der ersten Arbeitssitzung der aktuellen Legislaturperiode auch über 1,2 Mio. Euro an Fördermitteln und 1,5 Mio. Euro für den Fonds zur Instandsetzung jüdischer Friedhöfe in Österreich genehmigt. Haubner sah sein Ziel erreicht, "dass wieder Ruhe, Kontinuität und eine konstruktive Dialogkultur einkehren".