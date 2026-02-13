Münchner Sicherheitskonferenz 2026: Dialogforum unter Druck

Gegründet wurde das Treffen 1963 unter dem Namen „Internationale Wehrkunde-Begegnung“. Initiator war Ewald-Heinrich von Kleist, der dem militärischen Widerstand gegen die NS-Diktatur zugerechnet wird.



Schon beim ersten Treffen im November 1963 waren prominente Namen dabei, darunter Helmut Schmidt und Henry Kissinger, damals noch in anderen Rollen als später auf der Weltbühne.



Nach dem Ende des Kalten Krieges wuchs die Konferenz deutlich und öffnete sich stärker für Staaten außerhalb des westlichen Bündnisses. Parallel wurde der Sicherheitsbegriff breiter, von Militärfragen hin zu ökonomischer, technologischer, ökologischer und „menschlicher“ Sicherheit.

Immer wieder wurde die MSC zur Bühne für Zäsuren, die bis heute nachhallen: 2003 stritt der damalige Außenminister Joschka Fischer öffentlich mit US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld über den Irakkrieg. 2007 hielt Russlands Präsident Wladimir Putin eine Rede, die viele rückblickend als Wendepunkt im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen bewerten.