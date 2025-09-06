Mindestens 55 Tote bei Jihadisten-Angriff in Nigeria

Die Angreifer hätten mit Sturmgewehren wahllos auf Menschen geschossen und Häuser in Brand gesteckt, sagte der Einwohner Malam Bukar, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern aus der Stadt flüchtete, AFP. "Als wir im Morgengrauen zurückkamen, lagen überall Leichen."

Ein Kommandant einer regierungstreuen Miliz sagte, bei dem Angriff seien 55 Menschen getötet worden, darunter auch sechs Soldaten. Ein Mitarbeiter einer internationalen Hilfsorganisation sprach sogar von 64 Toten. Ein Vertreter der Sicherheitskräfte bezifferte die Zahl der getöteten Soldaten auf fünf. Die Armee gab zunächst keine offizielle Stellungnahme ab.

Für den Angriff wurde die Jihadistenmiliz Boko Haram verantwortlich gemacht. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde der Angriff von dem Boko-Haram-Kommandanten Ali Ngulde angeführt, unter dessen Kontrolle die Region im Bundesstaat Borno steht.

Boko Haram hatte ab 2009 zunächst in Nigeria Anschläge verübt und sich in den folgenden Jahren auch auf die Nachbarländer Kamerun, Niger und den Tschad ausgebreitet. 2016 spaltete sich die Jihadistenmiliz Islamischer Staat - Provinz Westafrika (Iswap) von Boko Haram ab. Beide Gruppierungen liefern sich seither einen blutigen Machtkampf und attackieren dabei auch Zivilisten.

Durch den Konflikt sind im Nordosten Nigerias nach Angaben der UNO seit 2009 schon mehr als 40.000 Menschen getötet und rund zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden.