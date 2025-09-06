News Logo
ABO

Mindestens 55 Tote bei Jihadisten-Angriff in Nigeria

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Jihadisten haben bei einem Angriff im Nordosten Nigerias nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens 55 Menschen getötet. Wie Einwohner am Samstag der Nachrichtenagentur AFP sagten, drangen die Angreifer am Freitagabend mit Motorrädern in die Stadt Darul Jama, die an der Grenze zu Kamerun liegt und in der sich ein Militärstützpunkt befindet. Viele Menschen waren erst kürzlich in die Stadt zurückgekehrt, nachdem die Behörden ein Lager für Vertriebene geschlossen hatten.

von

Die Angreifer hätten mit Sturmgewehren wahllos auf Menschen geschossen und Häuser in Brand gesteckt, sagte der Einwohner Malam Bukar, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern aus der Stadt flüchtete, AFP. "Als wir im Morgengrauen zurückkamen, lagen überall Leichen."

Ein Kommandant einer regierungstreuen Miliz sagte, bei dem Angriff seien 55 Menschen getötet worden, darunter auch sechs Soldaten. Ein Mitarbeiter einer internationalen Hilfsorganisation sprach sogar von 64 Toten. Ein Vertreter der Sicherheitskräfte bezifferte die Zahl der getöteten Soldaten auf fünf. Die Armee gab zunächst keine offizielle Stellungnahme ab.

Für den Angriff wurde die Jihadistenmiliz Boko Haram verantwortlich gemacht. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde der Angriff von dem Boko-Haram-Kommandanten Ali Ngulde angeführt, unter dessen Kontrolle die Region im Bundesstaat Borno steht.

Boko Haram hatte ab 2009 zunächst in Nigeria Anschläge verübt und sich in den folgenden Jahren auch auf die Nachbarländer Kamerun, Niger und den Tschad ausgebreitet. 2016 spaltete sich die Jihadistenmiliz Islamischer Staat - Provinz Westafrika (Iswap) von Boko Haram ab. Beide Gruppierungen liefern sich seither einen blutigen Machtkampf und attackieren dabei auch Zivilisten.

Durch den Konflikt sind im Nordosten Nigerias nach Angaben der UNO seit 2009 schon mehr als 40.000 Menschen getötet und rund zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten
Politik
Erneut Gewalt bei Protesten gegen Regierung in Serbien
Selenskyj will nicht nach Moskau reisen
Politik
Selenskyj kontert Putin: "Er kann nach Kiew kommen"
Die ehemalige Haft- und Tötungsanlage Dachau ist heute Gedenkstätte
Politik
Bericht: Enge Verbindungen von Weleda zu SS in Nazi-Zeit
Kritik an autoritärem Vorgehen Trumps
Politik
Demonstration in Washington gegen Einsatz der Nationalgarde
Treffen in Uschgorod nahe der ukrainisch-slowakischen Grenze
Politik
Weiterhin Differenzen zwischen Selenskyj und Fico
Bedeutendste Personalveränderung unter Starmer
Politik
Regierungsumbildung in Großbritannien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER