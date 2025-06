Mindestens 24 Tote bei Ausgabestelle für Hilfsgüter in Rafah

Mindestens 24 Palästinenser sind am Dienstag nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde im Gazastreifen in der Nähe einer Ausgabestelle für Hilfslieferungen der von den USA unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) bei israelischem Beschuss getötet worden. Das israelische Militär teilte mit, es sei über Berichte von Opfern informiert und untersuche den Vorfall. Soldaten hätten bei einem Einsatz in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen Warnschüsse abgegeben.

von APA