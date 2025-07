Militärparade zum französischen Nationalfeiertag in Paris

Ehrengast ist bei der Militärparade dieses Mal der indonesische Präsident Prabowo Subianto, der neben Präsident Macron auf der Tribüne sitzen wird. Indonesien hat kürzlich angekündigt, Rafale-Kampfflugzeuge und weitere französische Rüstungsgüter anzuschaffen. Es nehmen auch 450 indonesische Soldaten und eine indonesische Militärkapelle teil.

Macron hatte am Vorabend eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets um 6,5 Milliarden Euro bis 2027 angekündigt. "Die Freiheit war seit 1945 nie so bedroht wie heute", sagte er in einer Ansprache an die Armee. Die Welt befinde sich in einer Zeit des Umbruchs. "Nie hing die Freiheit auf unserem Kontinent so von unseren aktuellen Entscheidungen ab." Dabei verwies er auf "Imperialismen und Annexionsmächte" wie Russland, das den Krieg gegen die Ukraine im Februar 2022 gestartet hatte.

Macron prangerte an, dass die internationale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr zerfalle, und "da es keine Regeln mehr gibt, ist es das Gesetz des Stärkeren, das sich durchsetzt". Frankreich müsse sich vielen Herausforderungen stellen, "um frei zu bleiben".

Die Militärparade findet heuer wieder wie üblich auf den Champs-Elysées statt. Im vergangenen Jahr war sie wegen der Olympischen Sommerspiele verlegt worden.