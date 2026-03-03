Wie Politik durch Kooperation stärker werden kann

Paradebeispiel eines Problems, das man nur gemeinsam lösen kann, ist die Klimakrise. Aber es gibt kaum ein Feld, wo die Leute frustrierter sind: Die einen, weil zu wenig passiert, weil sie das Gefühl haben, dass sie als Einzige fürs Klima Verzicht üben. Die anderen, weil sie meinen, dass man ihnen zu viel abverlangt.

Kocher: Der Klimawandel ist eines der drängendsten Probleme und sehr schwierig zu lösen, weil er global wirkt, es aber unterschiedlich starke Betroffenheit in Teilen der Welt gibt und keine zentrale übergeordnete Autorität, die Trittbrettfahrer sanktionieren könnte. Man ist auf freiwillige Kooperation angewiesen. Die Königsklasse eines sozialen Dilemmas. Eine Schwierigkeit ist, dass Menschen glauben, ihr individueller Beitrag alleine wäre entscheidend. Dieser ist wichtig, aber es geht darum, dass wir es schaffen, dass alle etwas beitragen und dass die Anreize für alle richtig sind. Internationale Verträge haben bisher nicht so gut funktioniert, wie wir es bräuchten, um der Erderwärmung entgegenzuwirken.

Woran liegt das? Sind die Ziele zu abstrakt, wie etwa das 2-Grad-Ziel?

Sutter: Kooperation funktioniert besser, wenn die Anreize größer sind und wenn man durch sie mehr gewinnen kann. Vor etwa 20 Jahren gab es in Europa die Idee, wir könnten Vorreiter in der Klimapolitik werden, wenn wir die richtigen Technologien entwickeln und Marktführer werden. Dann ist man umgeschwenkt: Wir werden Klimaführer, indem wir verbieten. Die Haltung davor war viel attraktiver für Kooperation, denn Unternehmen, die neue Technologien entwickelten, profitierten davon, genauso wie ihre Arbeitnehmer. Am Ende des Tages ist es so: Es muss sich rechnen. Da ist Europa mit dem Green Deal falsch abgebogen. Den Menschen muss klar sein, wir profitieren von Maßnahmen, wir leiden nicht darunter. Wie es funktionieren kann, sieht man beim Ozonloch und dem Verbot von FCKW. Da war man sehr erfolgreich.

Das war ein vergleichsweise überschaubares Problem: FCKW konnte man gut ersetzen.

Sutter: Dass man das Problem relativ leicht identifizieren konnte, macht viel aus. Das läuft im Moment anders. Was schadet dem Klima? Das Methan der Rinderhaltung? Das CO2 des Diesels? Man muss Verursacher identifizieren und klar handeln. Wir haben eine CO2-Besteuerung, aber warum man andere Schadstoffe nicht besteuert, obwohl sie ein substanzieller Faktor in der Klimaerwärmung sind, das ist nicht klar.

Kocher: Dazu kommt, dass das Problem der Trittbrettfahrer in der Klimapolitik besonders groß ist. Wenn der Eindruck entsteht, dass sich manche Staaten, obwohl sie es sich leisten könnten, zurücklehnen und nicht mitmachen, ist es schwer, internationale Abkommen national umzusetzen. Erfolgversprechender wäre die Idee eines Klimaklubs. Wenn sich erst einmal ein Teil der Staaten zusammentut und sich gegenseitig Vorteile zusagt, wenn vereinbarte Klimamaßnahmen national umgesetzt werden, ist das leichter durchzuhalten als Abkommen, die weltweit geschlossen werden, aber bei denen sich manche dann doch aus der Verantwortung stehlen.

Sutter: Wenn wir darauf warten, dass noch der allerletzte Staat beim Klimaschutz mitmacht, dauert das wahrscheinlich bis zum St. Nimmerleinstag.

Den wirtschaftlichen Nutzen des Technologievorsprungs hat Europa ziehen lassen. Verbote gibt es in der Klimapolitik in Wirklichkeit kaum.

Kocher: Europäische Länder haben immer noch die meisten Patente pro Kopf in der Klimatechnologie. Es ist nicht so, dass der wissenschaftliche Fortschritt nicht da wäre. Aber die Erzählung, dass es wirtschaftliche Chancen gibt, Möglichkeiten, die man eröffnen sollte und nicht einschränken, ist ein bisschen verloren gegangen.

Das Lamento über das Verbrenner-Aus ist lauter als das Werben um technologischen Fortschritt. Ist die Debatte entgleist?

Kocher: Entgleist ist ein bisschen zu drastisch. Aber diese Debatte war auf jeden Fall schädlich. Zuerst wurde das Verbrenner-Aus gefeiert. Dann hat man gesagt, eigentlich ist es ja kein Aus. Dann hat man das Aus, das keines war, zurückgenommen. In der öffentlichen Wahrnehmung war das ein Hin und Her. Das führt dazu, dass Unternehmensinvestitionen zurückgestellt werden. Auch Haushalte verschieben den Kauf von Autos, weil sie nicht wissen, was nun die Technologie der Zukunft ist. Die positive Fortschrittserzählung fehlt. Es war ein Streit um des Kaisers Bart: Dass wir neue Technologien in der Mobilität brauchen, wissen alle. Aber man hat sich in das Datum und eine Bezeichnung verbissen.

Ihre Forschung zeigt, dass Menschen selbst gesetzte Regeln leichter akzeptieren. Der Klimarat in Österreich hat weitreichendere Maßnahmen vorgeschlagen als die Politik. Hätte man auf ihn mehr hören sollen?

Kocher: Ich sehe das zwiespältig. Ich finde es gut, wenn es möglichst viele Möglichkeiten für die Zivilgesellschaft gibt, sich einzubringen. Aber letztlich werden Entscheidungen in einer Demokratie von gewählten Volksvertreterinnen und -vertretern getroffen, und das sollte auch so bleiben.

Sutter: In Deutschland ging die Debatte ja so weit, dass solche Räte gesetzgebende Kraft haben sollten. Das ist ein Problem, wenn da niemand sitzt, der demokratisch legitimiert ist, weil das dann auch die Legitimation von Klimamaßnahmen unterminieren würde. All das ist aber kein Widerspruch zur Erkenntnis, dass es Mitbestimmung und Teilnahme an demokratischen Prozessen braucht.

Worauf ich hinaus wollte: Menschen aus der Zivilgesellschaft halten strengere Regeln in der Klimapolitik für möglich. Die Politik nicht.

Sutter: Da sagt der experimentelle Ökonom sofort: Reden ist billig, tun ist teuer. Es gibt Studien, wonach Menschen einen substanziellen Betrag ihres Einkommens für Klimaschutzmaßnahmen verwenden würden. Daran glaube ich in keinster Weise, denn das sind hypothetische Befragungen. Es gibt einem ein gutes Gefühl zu sagen, man würde die Welt retten. Aber noch niemand hat gesehen, dass diese hypothetisch versprochenen Beträge tatsächlich in den Klimaschutz fließen.

Kocher: Die Forschung ist eindeutig: Partizipation spielt eine große Rolle als Motivator, um schwierige Ziele zu erreichen und einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen, der dann auch zu einer gewissen moralischen Sanktion führt, für diejenigen, die sich nicht an ihn halten.