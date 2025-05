Marterbauer-Budget wird erstmals debattiert

Erste Reaktionen von FPÖ und Grünen lassen erwarten, dass der Entwurf bei der "Ersten Lesung" nicht allzu viel Lob seitens der Opposition abbekommen wird. Mit der Sitzung, die ganz diesem Thema gewidmet ist, startet der parlamentarische Budget-Prozess so richtig. Weiter geht es dann mit der Ausschuss-Arbeit. Gestartet wird dort mit einem Experten-Hearing am 3. Juni. In fünf weiteren Sitzungen werden danach die einzelnen Kapitel durchgenommen. Ab 16. Juni diskutieren die Abgeordneten das Budget über drei Tage im Plenum, ehe am 18. Juni der Beschluss erfolgt.