Magnus Brunner im Portrait: Der Kommissar geht um

Magnus Brunners Weg nach Brüssel beginnt in Straßburg – nicht erst bei seiner Anhörung vor dem Europäischen Parlament Anfang November, sondern schon Ende der 1990er. Brunner macht dort ein Praktikum im Europäischen Parlament, als er in der Cafeteria den späteren Landeshauptmann Vorarlbergs, Herbert Sausgruber entdeckt. Wie Brunner selbst ist dieser in Höchst am Bodensee aufgewachsen. Die beiden kommen ins Plaudern.

Der junge Jurist Brunner unterstützt Sausgruber später im Wahlkampf und wird sein Büroleiter. Die Politik hat es ihm angetan, er wird selbst aktiv. Erst im Gemeinde-, dann im Bundesrat. Nebenbei arbeitet er in der landeseigenen Energiewirtschaft. Nach mehr als 10 Jahren Bundesrat steigt Brunner Anfang 2020 zum Staatssekretär in Leonore Gewesslers grünem „Superministerium“ auf – als ÖVP-„Aufpasser“, munkelt man.