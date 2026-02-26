Leitartikel: Latein – oder die Angst vor echter Bildungsreform

Aus der Sicht eines Headhunters bringe ich für eine solide Karriere viel mit: Ich komme nicht aus privilegierten Verhältnissen, habe Leistungssport betrieben und gelernt, mich zu quälen – auch unter nicht ganz idealen Bedingungen. Aus der Sicht mancher Bildungswächter bin ich dennoch ein Defizitfall. Ich war in einer hierzulande gern als „unsäglich“ etikettierten Gesamtschule. Ich hatte Russisch statt Französisch – und vor allem: kein Latein.

Man sollte meinen, das sei eine biografische Fußnote. Nicht der Rede wert. Die Karriere hat schließlich auch so funktioniert. Derzeit wirkt es aber eher wie ein kulturelles Defizit. Denn die vom Bildungsminister geplante Reduktion von drei auf zwei Wochenstunden Latein genügt, um eine Debatte auf honoriger Ebene zu entfachen, als stünde die geistige Statik der Republik zur Disposition. Warum eigentlich?