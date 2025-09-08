News Logo
ABO

Landesweite Proteste vor Urteil gegen Bolsonaro in Brasilien

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Menschen fordern Freiheit für Bolsonaro
©AFP, APA, NELSON ALMEIDA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Wenige Tage vor dem erwarteten Urteil im Prozess gegen Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wegen versuchten Staatsstreichs haben zehntausende seiner Anhänger landesweit demonstriert. Bei einer Großkundgebung am Nationalfeiertag in São Paulo forderten sie auf der zentralen Avenida Paulista eine Amnestie für Teilnehmer des Angriffs auf das Regierungsviertel in Brasília vom 8. Jänner 2023.

von

"Niemand hält die Tyrannei eines Richters wie Moraes mehr aus. Niemand hält mehr aus, was in diesem Land geschieht", kritisierte der Gouverneur von São Paulo, Tarcísio de Freitas, den bei der politischen Rechten verhassten Bundesrichter Alexandre de Moraes bei dem Protest. Auch in Rio de Janeiro und in der Hauptstadt selbst kam es zu Demonstrationen. Zugleich gingen Gegner Bolsonaros in mehreren Städten auf die Straße.

Vor dem Obersten Bundesgericht in Brasília geht der Prozess gegen Bolsonaro kommende Woche in die entscheidende Phase. Dem 70-Jährigen und sieben Mitangeklagten – darunter ehemalige Minister und hochrangige Militärs – wird ein versuchter Staatsstreich nach der Wahl 2022 vorgeworfen. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, wäre es der erste Fall in der Geschichte Brasiliens, in dem ein Ex-Präsident wegen eines mutmaßlichen Umsturzversuchs schuldig gesprochen wird.

Ab Dienstag stimmen die fünf Richter der Ersten Kammer über das Urteil ab, bis Ende der Woche wird eine Entscheidung erwartet. Für eine Verurteilung genügt die Mehrheit von drei Stimmen. Den Angeklagten werden bis zu fünf Straftaten zur Last gelegt, darunter versuchter Staatsstreich, die Beteiligung an einer bewaffneten kriminellen Vereinigung und die Beschädigung denkmalgeschützter Güter.

Supporters of Brazil's former president (2019-2022) Jair Bolsonaro, on trial for his alleged role in an attempted coup, take part in a demonstration during Independence Day, in Sao Paulo, Brazil on September 7, 2025. Bolsonaro will test his political strength with demonstrations in the country's main cities, days before the Supreme Court deliver its verdict. The far-right leader, also a former army captain, risks up to 43 years in prison if convicted of attempting to cling to power after losing 2022 elections to his leftist rival Luiz Inacio Lula da Silva. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Premier Bayrou stemmt sich gegen Machtverlust
Politik
Frankreichs Regierung droht bei Vertrauensfrage zu stürzen
Politik
Nahost - Hamas: Bereitschaft zu "sofortigen" Verhandlungen
Auch ein Regierungssitz in Kiew geriet in Brand
Politik
Russland greift Ukraine mit Rekordzahl an Drohnen an
Israelische Armee: Eine Rakete aus Gazstreifen abgefangen.
Politik
Raketen aus Gazastreifen auf Israel - Drohne traf Flughafen
IAEA-Chef Rafael Grossi
Politik
IAEA-Chef Grossi warnt vor Welt mit 25 Nuklearstaaten
US-Präsident Donald Trump
Politik
Mögliche Militärpläne in Chicago: Trump zündelt erneut
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER