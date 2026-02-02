2nd Opinion: Nachrichten aus dem Kulturkampf

Kaum jemand möchte das gerne und deshalb hat sich weltweit ein konservatives Milieu gebildet, das sich für kulturkämpferische Signale von rechts empfänglich zeigt. Wenn Sie sich fragen, warum so oft in eigentlich damit gar nichts zu tun habenden Kontexten auf Kampfbegriffe wie „Genderwahn“ und „Identitätspolitik“ verwiesen wird, auf Denunziationsportale gegenüber Andersdenkenden und auf die Einschränkung der Meinungsfreiheit: Das wird getan, um die vielen Menschen anzusprechen, die mit der brachialen Variante des amerikanischen Kulturkampfs nichts anfangen können, wie sie Donald Trump mit seinen menschenverachtenden ICE-Migrantenjägern in die Straßen der großen Städte getragen hat. Auch das, wird ihnen rhetorisch signalisiert, ist ein Teil unseres Kampfs gegen die linke Bevormundung, mit der man Euch Konservative während der letzten Jahrzehnte drangsaliert hat.

Gegen diese Analyse wird gern eingewendet, dass es nicht nur besonders mies, aber auch nicht zutreffend sei, damit gewissermaßen zu behaupten, dass eigentlich die Linken am Rechtsextremismus im Allgemeinen und an Trump im Besonderen schuld seien. Nehmen wir an, es wäre tatsächlich die Absicht, das zu tun: Wäre die Erklärung wirklich so falsch? Wenn es wahr ist, was die Mehrheit der Gesellschaftsbeobachter und -erklärer sagt, dass wir nämlich in einer Phase der zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung leben, wäre Folgendes sehr plausibel: Dass die verbale Radikalisierung der Linken die Extreme der Rechten fördert und umgekehrt die Radikalisierung der Rechten die Extreme der Linken. Es wäre dann so – und ich würde sagen: Es ist auch so –, dass auch der zunehmende Extremismus der Linken die Schuld der Rechten ist. Bloß würde der zweite Teil dieser Analyse nicht problematisiert, sondern höchstens als eine Binsenweisheit abgetan.