Kaschmir-Konflikt: Pakistan testet neues Waffensystem

"Der Start diente der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Truppen und der Validierung wichtiger technischer Parameter, einschließlich des fortschrittlichen Navigationssystems und der verbesserten Manövrierfähigkeit der Rakete", hieß es in der pakistanischen Erklärung weiter.

Die Spannungen zwischen den rivalisierenden Atommächten Indien und Pakistan haben sich seit einem Anschlag im indisch verwalteten Teil Kaschmirs deutlich verschärft. Bewaffnete Angreifer hatten vergangene Woche auf einer Bergwiese in einer Urlaubsgegend 26 Menschen getötet - überwiegend indische Touristen.

Die Regierung in Neu-Delhi macht den Nachbarstaat mitverantwortlich für die Bluttat und wirft ihm vor, den Terrorismus zu unterstützen. Islamabad wies die Vorwürfe zurück. Experten warnen vor einer einem großen Eskalationsrisiko. Befürchtet wird, dass Indiens Militär mutmaßliche Basen von Terrorgruppen in Pakistan angreifen und das Nachbarland danach einen Gegenschlag unternehmen könnte.

Kürzlich unternahm Indien nach Angaben eines Sprechers der Seestreitkräfte ausgiebige Übungen im Arabischen Meer. Ziel sei es, Kampfbereitschaft zu demonstrieren und die Fähigkeit, potenzielle Bedrohungen abzuschrecken. Auch kommt es verstärkt zu Schusswechseln von Grenzsoldaten beider Länder an der gemeinsamen Grenze.

Als weitere Reaktion auf die verschärften Spannungen im Kaschmir-Konflikt verhängte Indien ein Importverbot für Waren aus Pakistan. Davon betroffen seien auch alle Güter, die über Pakistan transportiert würden, teilte die indische Generaldirektion für Außenhandel am Samstag mit. Zuvor hatte US-Vizepräsident JD Vance n einem TV-Interview Pakistan und Indien zur Zusammenarbeit gegen islamische Extremisten aufgefordert.

"Die Beschränkung im Interesse der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung" trete sofort in Kraft, hieß es in Neu Delhi.

Beide Seiten haten bereits zuvor Maßnahmen ergriffen, die eine Spirale der Verschärfung der Lage in Gang setzten. So setzte Indien den Indus-Wasservertrag mit dem Nachbarland aus und sperrte den Luftraum für pakistanische Fluggesellschaften. Pakistan sperrte seinerseits den Luftraum für indische Fluggesellschaften, stellte den gesamten Grenzhandel ein und wies indische Diplomaten aus. Die Regierung in Islamabad erklärte zudem, sie verfüge über "glaubwürdige Geheimdienstinformationen", wonach Indien auch militärische Maßnahmen plane. Beide Länder haben bereits zwei Kriege um Kaschmir geführt.

US-Vizepräsident JD Vance hat in einem TV-Interview Pakistan und Indien zur Zusammenarbeit gegen islamische Extremisten aufgefordert. "Wir hoffen, dass Indien auf diesen Terroranschlag in einer Weise reagiert, die nicht zu einem größeren regionalen Konflikt führt", sagte Vance in einem Interview in der Fox-News-Sendung "Special Report with Bret Baier".

Die US-Regierung hoffe, dass Pakistan "in dem Maße, in dem es verantwortlich ist", mit Indien zusammenarbeiten werde, um Terroristen auf pakistanischem Territorium zu bekämpfen. Im Kaschmir-Tal im Norden Indiens waren vergangene Woche 26 Touristen von Angreifern gezielt getötet worden. Zumindest einige von ihnen sollen indischen Behörden zufolge Pakistaner gewesen sein. Indien wirft seinem Nachbarland seit langem vor, islamische Extremisten zu unterstützen.