Bei der Karenz verlieren Frauen

Sobald „absolute Gleichstellung“ erreicht ist, kann man laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) darüber reden, die allgemeine Wehrpflicht nicht auf Männer zu beschränken, sondern auf Frauen auszuweiten. Noch sei man jedoch weit entfernt davon. In einem Ö1-Interview erinnerte Tanner daran, dass Frauen unter anderem weniger verdienen und einen Großteil der Sorgearbeit übernehmen; insbesondere in Bezug auf Kinder. Auch von SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Ruth Manninger ist jüngst daher ein „klares Nein zur Wehrpflicht von Frauen“ gekommen. Anlass: Eine Reformkommission zur Wehrdienstverlängerung hatte eine solche im Jänner als längerfristige Option vorgeschlagen.

Bleibt es seitens der Politik bei diesem Standpunkt und werden Gleichstellungsbemühungen nicht vervielfacht, wird es wohl nie dazu kommen: Laut einer Studie, die Forscherinnen der „Österreichischen Akademie der Wissenschaften“ erstellt haben, sind Mütter nach der ersten Geburt im Durchschnitt 416 Tage in Karenz und Väter gerade einmal neun.