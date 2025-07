Iran gegen rasche Wiederaufnahme von Gesprächen mit USA

Irans Außenminister Abbas Araghchi hat eine rasche Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA über das iranische Atomprogramm erneut ausgeschlossen. Teheran brauche vor dem Entschluss darüber zunächst Zusicherungen, dass es nicht wieder von den USA angegriffen werde, sagte Araghchi am Montag (Ortszeit) in einem Interview mit dem US-Sender CBS. "Ich denke, dass wir bei all diesen Überlegungen noch mehr Zeit brauchen", sagte er.

von APA