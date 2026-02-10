Integration: Auf Kontakte kommt es an

„Ich denke, es überrascht wenig, dass die Stimmung punkto Integration und Zuwanderung nicht die beste ist“, meinte Integrationsministerin Claudia Bauer (ehemals Plakolm) jüngst auf Basis von Befragungsergebnissen für ein Inte­grationsbarometer. 60 Prozent der österreichischen Staatsangehörigen bezeichnen das Zusammenleben mit zugewanderten Menschen demnach als schlecht. In Bezug auf Musliminnen und Muslime handelt es sich gar um 66 Prozent.

Kritik, sie betreibe Stimmungsmache, wies Bauer ebenso zurück wie ihre Partei, die ÖVP, die die Erhebung zum Anlass nahm, um in sozialen Medien ausschließlich Probleme zu befeuern. Zum Beispiel durch die Fragestellung: „Wusstest du, dass zwei Drittel das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig empfinden?“

Wenn man an Lösungen interessiert wäre, wäre es relevant, genauer hinzuschauen: Bei einer Eurobarometer-Befragung hierzulande haben im vergangenen Herbst 59 Prozent angegeben, dass zugewanderte Menschen einen positiven Beitrag für Österreich leisten würden. Wobei die Unterschiede nach Wohnort sehr groß waren: In Städten handelte es sich mit 75 Prozent um viel mehr als in ländlichen Regionen mit 45 Prozent. Dort sah sogar eine Mehrheit von 52 Prozent keinen positiven Beitrag.