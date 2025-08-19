News Logo
ABO

Hilfsorganisationen warnen vor Budgetkürzungen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
In Konfliktregionen geraten humanitäre Helfende oft selbst ins Visier
©AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Humanitäre Hilfsorganisationen haben anlässlich des am Dienstag begangenen Welttages der Humanitären Hilfe weltweiten Zusammenhalt eingemahnt. Bei einem Radkonvoi durch Wien machten sie unter anderem darauf aufmerksam, dass Budgetkürzungen oder gar Streichungen in der Entwicklungspolitik und der Humanitären Hilfe weitreichende Folgen auch für die Geberländer selbst haben, wie Lukas Wank, Geschäftsführer des Dachverbandes AG Globale Verantwortung, feststellte.

von

"Immer weniger lebensrettende Hilfe kommt im Sudan, im Gazastreifen und in anderen, oftmals lang anhaltenden und vergessenen Krisen an", sagte Wank bei der Auftaktveranstaltung des "Radkonvois der Menschlichkeit" am Platz der Vereinten Nationen. Andrea Reisinger, Abteilungsleiterin Internationale Katastrophen und Krisen beim Österreichischen Roten Kreuz, appellierte an die Regierung: "Die österreichische Außenpolitik muss einen unmissverständlichen Standpunkt zur Einhaltung der Regeln im Krieg einnehmen." Denn immer wieder würden humanitäre Helferinnen und Helfer im Einsatz getötet - in den vergangenen Monaten seien darunter 31 Kolleginnen und Kollegen des Palästinensischen Roten Halbmondes gewesen, während sie anderen helfen wollten. "Wie lange noch sollen wir zusehen, wie das Humanitäre Völkerrecht ausgehöhlt wird?", fragte Reisinger.

Erich Fenninger, Geschäftsführer der Volkshilfe, forderte die Einhaltung des 0,7-Prozent-Zieles - also der Verpflichtung, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe auszugeben. Er wies auf die wertvolle Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen und deren freiwillig Helfenden hin. "Sie stoßen notwendige Reformen an, um Ungleichheiten langfristig abzubauen und das Wohlergehen aller Menschen sowie eine lebenswerte Umwelt zu sichern. Weil jedoch ebendiese wichtige Arbeit weltweit unter immensem Druck steht, brauchen wir mehr denn je eine österreichische Regierung, die für eine Politik der Menschlichkeit einsteht und das 0, 7-Prozent-Ziel einhält", sagte Fenninger.

Auch der konsequente Kampf gegen die Klimakrise sei eine Voraussetzung für eine lebenswerte Umwelt, betonte Katharina Lehner, Leiterin der Diakonie Katastrophenhilfe. "Naturkatastrophen treten heute viel häufiger und intensiver auf als früher und verursachen großes Leid." Jacqueline Bungart, Expertin für Humanitäre Hilfe bei "Licht für die Welt", verwies auf die Verantwortung der österreichischen Politik im Kampf gegen globale Krisen. "'Licht für die Welt' begrüßt, dass die relevanten Strategien (die Strategie der Humanitären Hilfe Österreichs sowie das Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik) die Unterstützung von benachteiligten und gefährdeten Menschen im Globalen Süden und in Krisengebieten stärker fördern will. Krisen treffen sie um ein Vielfaches härter, weshalb die Arbeit österreichischer NGOs und ihrer lokalen Partner insbesondere auf Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderungen sowie alte und kranke Menschen abzielt."

Andreas Knapp, Generalsekretär Internationale Programme der Caritas Österreich, appellierte: "Österreich hat jetzt die Chance, sich in Krisenzeiten als verlässlicher und glaubwürdiger Partner zu beweisen. Entscheidend dafür ist eine langfristig abgesicherte Finanzierung, um entwicklungspolitische und humanitäre Strategien wirksam umzusetzen. Wir fordern die Regierung - allen voran Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) - auf, Budgetkürzungen zu stoppen und angesichts der globalen Krisen die Mittel zu erhöhen." Sie solle auch andere Geberländer für diesen Weg gewinnen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Polit-Prominenz stößt auf das Forum Alpbach an
Politik
Forum Alpbach: Appelle für gemeinsames Europa am "Tirol-Tag"
Politik
Kommission im Außenamt untersucht jetzt Blog-Affäre
Daten aus Reiseregistrierung könnten betroffen sein
Politik
Außenministerium meldet mögliches Datenleck
Stocker in Belgrad empfangen
Politik
Stocker in Serbien - Vučić: "Ich bin kein Diktator"
Stocker und Spajić unterzeichen Abkommen zur Wirtschaftskooperation
Politik
Stocker sagt Montenegro umfassende Hilfe auf Weg in EU zu
Stocker und Vučić beim Gipfel in Tirana
Politik
Stocker reist nach Montenegro und Serbien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER