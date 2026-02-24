Kickls verhängnisvolle Nähe zu Trump

Die FPÖ von Herbert Kickl muss keine Angst haben, in Umfragen abzustürzen und Platz eins zu verlieren. Dafür beruhen ihre Werte auf zu vielen Faktoren. Zum Beispiel auf Schwächen von ÖVP und SPÖ. Es gibt jedoch Umstände, die sich ändern und die sie nicht ignorieren kann.

Man könnte auch von der Großwetterlage sprechen: Der politische Rechtsruck, der in den vergangenen Jahren angelaufen und zum Teil auch vollzogen worden ist, ist nicht auf Österreich und die FPÖ beschränkt. Den größten und bedeutendsten gab es in den USA mit der Wahl von Donald Trump zu einer zweiten Amtszeit als Präsident.