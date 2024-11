Helnwein: „Trump will der Welt zeigen, dass er der Beste ist“

Was bedeutet dieses Wahlergebnis für die USA?

Ich zitiere einen der wenigen authentischen Sozialisten des Landes – Bernie Sanders, der es auf den Punkt bringt, wenn er sagt, wir sollten uns nicht wundern, dass die Wahl so ausgegangen ist: „Die Amerikaner sind zornig und wollen eine Veränderung, und das ist auch richtig so, denn die Demokraten haben die Arbeiterklasse schon lange im Stich gelassen, und jetzt hat die Arbeiterklasse die Demokratische Partei verlassen. Zuerst waren es die weißen Arbeiter und nun sind es auch die Latinos und die Schwarzen.“ Wir sollten uns der Realität stellen: Die USA sind das mächtigste Imperium und die größte Kriegsmaschine, die es je gegeben hat. Friedensnobelpreisträger Obama hat einmal stolz verkündet, dass Amerika mehr für die Rüstung ausgibt, als die nächsten zehn Nationen zusammen. Unter seiner Präsidentschaft sind auch mehr Bomben auf mehr Länder abgeworfen worden, als unter Bush und Cheney. Amerika hat im letzten Jahr fast 900 Milliarden in den Military-Industrial Complex gepumpt. Wie lässig mit diesen gigantischen Summen umgegangen wird, kann man ermessen, wenn wir uns an Donald Rumsfeld erinnern, der am 10. September 2001, einen Tag vor dem Terroranschlag auf das World Trade Center, öffentlich erklärt hat, dass dem Pentagon 2,3 Billionen (nicht Milliarden) abhandengekommen seien, von denen man nicht wisse, wo sie geblieben sind. Im Gegensatz dazu hat die Regierung absolut nichts für Bildung, Kultur, soziale Einrichtungen und das Gesundheitswesen getan.

Auch unter Präsident Biden?

In den letzten 16 Jahren ist es mit Amerika steil nach unten gegangen, ein großer Teil der Bevölkerung lebt heute in Armut, oft unter dem Niveau der dritten Welt. Viele sind obdachlos und schwer drogensüchtig, in vielen Städten, wie San Francisco, herrschen teilweise chaotische Zustände, die Kriminalitätsrate ist außer Kontrolle, und alle paar Tage tauchen Mass Shooters auf, die wahllos irgendwelche Menschen abknallen. Da die Demokraten in zwölf dieser 16 Jahre das Weiße Haus fest in ihrer Hand hatten, können sie die Schuld für diese Zustände wirklich nicht auf jemand anderen schieben. Ich meine, das System funktioniert ja tatsächlich gut – für die kleine Elite der Superreichen, deren Reichtum sich ständig vervielfacht, aber für die große Mehrheit der arbeitenden Menschen ist das Leben ein Alptraum geworden. Sie sind die Verlierer in diesem „Real Life Monopoly“. Und diese Verlierer sind nun zu Trump übergelaufen.

Trump ist doch auch kein Armer.

Aber er ist ein Außenseiter, und dass er, seitdem er in die Politik eingestiegen ist, ununterbrochen von allen Medien attackiert und verhöhnt wird, hat ihm eigentlich mehr geholfen als geschadet, denn für die Menschen, die jedes Vertrauen in die politische Nomenklatura und in die „Corporate Media“ verloren haben, erscheint er als Rebell, der nicht Teil dieses Systems ist und auf ihrer Seite steht. Er kommt ja aus der Trash-Television-Szene und so tritt er auch als Politiker auf, und so sind seine Reden: anzüglich, prahlerisch und oft gehässig, stammtischmäßig eben, aber genau das macht ihn in den Augen der Menschen authentisch. Ja, er brabbelt wild vor sich hin, aber es sind seine eigenen Worte, während Biden, Harris und Co. nur vom Teleprompter herunterlesen, was andere geschrieben haben. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Fast alle meine Freunde sind Liberals, ich bin weder für Trump und die Republikaner noch für die Demokraten, ich halte eine gesunde Distanz zu allen Ideologien und Systemen. Ich versuche, einen objektiven Blick auf die Dinge zu haben, denn ich bin notorisch neugierig – ich will wissen, was wirklich los ist. Ich suche mir so viele Informationsquellen, Fakten und Daten zusammen wie möglich, und ich analysiere selbst, und ziehe meine eigenen Schlüsse, und wenn das mit dem offiziellen Narrativ kollidiert, dann ist es halt so. Ich brauche keine Influenzer, Oberlehrer und Aufpasser, die mir die Welt erklären und bestimmen, was ich denken und sagen darf und was nicht.