Mercedes Helnwein: Auf die gute Art Außenseiterin

Sie sind seit über zwanzig Jahren Künstlerin, hatten Soloausstellungen in den USA, in Irland und Deutschland, Ihre Werke finden sich in Sammlungen von Damien Hirst, Wim Wenders oder der Colección Solo in Madrid. Warum kommt die erste Soloausstellung in Ihrer Heimatstadt so spät auf Ihrem Weg?

Das hat sich ergeben. Als Kind habe ich es geliebt, in Wien zu leben. Ich habe viele schöne Erinnerungen und deshalb eine tiefe Zuneigung zu Wien. Als meine Familie nach Deutschland gezogen ist, war ich sechs Jahre alt, danach habe ich in Irland und in den USA gelebt. In den letzten acht Jahren habe ich Wien bei Besuchen als Erwachsene neu entdeckt und mich wieder in die Stadt verliebt. Wenn man, wie ich, aus Los Angeles kommt, fasziniert einen die hohe Lebensqualität in Wien. Das beginnt mit einfachen Dingen, wie dass man das Leitungswasser trinken kann. Wenn man durch die Stadt geht, ist es, als würde man sich in einem Kunstwerk bewegen. Wien hat sich seit meiner Kindheit stark entwickelt und ist kulturell eine spannende Stadt mit viel Bewegung. So hat sich die Ausstellung ergeben.

Ihre Arbeit stellt Frauen in den Mittelpunkt, die Soloschau eröffnet den neuen Standort der Galerie Kovacek & Zetter, der sich zeitgenössischer und weiblicher Kunst widmet. Wie wichtig ist es Ihnen, feministische Anliegen zu transportieren?

Es gibt definitiv eine feministische Note in meiner Arbeit, aber sie ist so sehr ein Teil von mir, dass ich sie nicht missionarisch vor mir hertragen muss. Ich fand Frauen einfach schon immer faszinierend. Schon als Kind wollte ich sie zeichnen und Geschichten über sie schreiben. Wenn ich mit meinen Eltern auf einer Hochzeit eingeladen war, habe ich nur die Frauen und ihre Kleider betrachtet. Meine Eltern haben mir nie vermittelt, dass ich als Mädchen Einschränkungen unterliege. Es gab keine Erwartungen, wie ich sein sollte oder was ich zu werden habe. Ich konnte tun, was ich wollte. Mir ist bewusst, dass ich Glück hatte, weil viele Frauen Diskriminierung erleben.

Das patriarchale System wird zunehmend in Frage gestellt. Verändert sich dadurch die Wahrnehmung Ihrer Werke?

Ja, definitiv. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und hinterfragt heute stärker. Aber das verändert mich als Künstlerin nicht. Ich mache, was ich immer gemacht habe. Für mich geht es in dieser Ausstellung nicht darum, eine Mission zu verfolgen. Ich habe Frauen schon immer als Charaktere gemocht, egal ob sie gut oder schlecht sind. Beide Extreme finde ich faszinierend. Ich freue mich, dass es hoffentlich heute eine gleichberechtigtere Ausgangslage für alle gibt, aber letztendlich geht es mir um Kunst. Es ist keine Mission. Gleichzeitig ist es erfreulich, wenn ein Bild von einem Mädchen in einem Ballkleid, das früher vielleicht als „weibliche Kunst“ belächelt wurde, heute ernst genommen wird und ein größeres Publikum erreicht. In meinen Zwanzigern hatte ich manchmal das Gefühl, nicht seriös genug zu wirken, wenn ich zu viele Mädchen male. Heute fühle ich mich in meinem Universum sicherer.