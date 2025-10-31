Haubner sieht Chance für Liveübertragung von U-Ausschuss

Auch laut Haubner geht es derzeit nur mehr darum zu klären, wie die Liveübertragungen stattfinden sollen und vor allem, wie die Persönlichkeitsrechte der Auskunftspersonen gewahrt bleiben können. Besprochen wird das in einem eigens dafür einberufenen Geschäftsordnungskomitee, dem Vertreter und Vertreterinnen aller Klubs angehören. Auch Experten werden dazu eingeladen. Die nächste Sitzung findet am kommenden Mittwoch statt, ein erster Bericht ist für Jänner geplant.

"Wenn die Beibehaltung der Persönlichkeitsrechte gewahrt ist und wenn wir hier eine Lösung finden, dann denke ich, dass das über die Bühne gehen wird", meint Haubner zu den Liveübertragungen, für die die Infrastruktur im Parlament bereits vorhanden ist. Es sei sogar möglich, eine Änderung der Geschäftsordnung noch vor Beginn der ersten Befragungen im kommenden Untersuchungsausschuss herbeizuführen.

Als Mitglied des Nationalratspräsidiums soll Haubner auch zeitweise den Vorsitz im Untersuchungsausschuss übernehmen. Etwa dann, wenn Rosenkranz wegen möglicher Befangenheit diesen abgibt, was der Nationalratspräsident bereits in Aussicht gestellt hat. "Ja, die Geschäftsordnung sieht das ja vor", so der ÖVP-Politiker. "Und dann kommen nach der Reihenfolge zuerst ich und dann die Frau Präsidentin (Doris, Anm.) Bures (SPÖ). Das hängt dann auch von der zeitlichen Verfügbarkeit ab."