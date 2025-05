Hamas-Zivilschutz: Zehn Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Nach Angaben des Zivilschutzes kam es seit dem frühen Morgen zu mehreren tödlichen Angriffen auf Zelte im Bereich von Khan Younis. In der sogenannten humanitären Zone in Al-Mawasi sei dabei ein Minderjähriger ums Leben gekommen. Bei einem israelischen Drohnenangriff auf einen Fahrradfahrer in dem Gebiet sei eine weitere Person getötet worden.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden binnen 24 Stunden 19 Menschen getötet. Seit Beginn des Kriegs vor mehr als eineinhalb Jahren seien insgesamt mehr als 52.800 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden. Auslöser des Gaza-Kriegs war der Überfall der Hamas und anderer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.