Hamas: Fortschritte bei direkten Gesprächen mit den USA

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas führt nach eigenen Angaben derzeit direkte Gespräche mit den USA in Doha. Dabei gebe es "Fortschritte" bezüglich einer Waffenruhe im Gazastreifen, sagten Hamas-Vertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach dauern die Gespräche in der Hauptstadt Katars an. Die "nächsten Stunden" könnten entscheidend sein, hieß es.

von APA