News Logo
ABO

Guterres verlangt Einhaltung der Vereinbarung

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Guterres fordert Einhaltung der Vereinbarung
©ALEXI J. ROSENFELD, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten. "Alle Geiseln müssen in würdiger Weise freigelassen werden. Ein dauerhafter Waffenstillstand muss gesichert werden." Die Kämpfe müssten ein für alle Mal beendet werden, und der sofortige und ungehinderte Zugang von humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen müsse gewährleistet werden. "Das Leiden muss ein Ende haben", forderte der UN-Generalsekretär.

von

Guterres lobte die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten, Katars, Ägyptens und der Türkei, die den Durchbruch bei Gesprächen in Scharm el Scheich in der Nacht zum Donnerstag vermittelt hatten. Die Vereinten Nationen würden die vollständige Umsetzung der Vereinbarung unterstützen, die Bereitstellung ihrer humanitären Hilfe ausweiten und die Wiederaufbaubemühungen im Gazastreifen vorantreiben.

Zugleich forderte Guterres alle Beteiligten auf, "diese einmalige Gelegenheit" für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. "Noch nie stand so viel auf dem Spiel", betonte er.

Mit Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt eine Zweistaatenlösung ebenso ab wie die Hamas.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US-Präsident Donald Trump will zu Nahost-Gesprächen reisen
Politik
Trump reist "möglicherweise" zu Nahost-Friedensgesprächen
Frankreichs scheidender Premier Lecornu
Politik
Lecornu sieht Weg für neue Regierung in Frankreich
EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist dabei
Politik
Außenminister beraten in Paris über Gaza-Friedensplan
200 Nationalgardisten aus Texas in Illinois eingetroffen
Politik
Trump will Haft für Chicagos Mayor und Illinois-Gouverneur
Hochrangige Delegationen bei Gaza-Verhandlungen in Sharm el-Sheikh
Politik
Hamas: "Optimismus" bei allen Parteien der Gaza-Gespräche
Clarke sieht Rückschlag für wissenschaftliche Forschung
Technik
US-Nobelpreisträger kritisierte Trumps Wissenschafts-Kürzungen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER