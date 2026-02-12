Leitartikel: Schöne Bilder und unbequeme Entscheidungen

Man kann das machen. Man muss es nicht. Denn draußen, jenseits der Winteridylle, stehen auch Entscheidungen an. Sie taugen nicht für hübsche Social-Media-Posts – haben aber Tragweite. Die Verlängerung der Wehrpflicht steht im Raum. Und mit ihr das Wegducken der Politik. Eine Grundsatzfrage staatlicher Verantwortung wird an „das Volk“ delegiert – nicht aus Überzeugung, sondern aus politischer Bequemlichkeit.

Ganz davon abgesehen: Wer diesen verlängerten Dienst leisten soll, bleibt offen. Nur 14 Prozent wären bereit, Österreich im Ernstfall zu verteidigen. Rund 16 Prozent eines Jahrgangs rücken heute noch beim Bundesheer ein. Die Mehrheit wählt den Zivildienst – der nun gleich mitverlängert werden soll. Aus Gründen einer eigentümlichen Gerechtigkeitslogik. Denn wo kämen wir hin, wenn der eine Dienst am Staat kürzer wäre als der andere?

Statt Klarheit jetzt gibt es eine Befragung irgendwann. Über was auch immer. Statt Führung ein Ausweichen. Auffällig ist dieser Tage vor allem eines: Wie laut und wie plötzlich darüber gesprochen wird, wie man den Wenigen den Dienst im Bundesheer schmackhaft machen kann. Monetäre Wertschätzung. Bonus für das Pensionskonto. Die richtigen Rahmenbedingungen. Flächendeckend bitte. Man müsse etwas bieten, heißt es, damit der Dienst nicht als reine Belastung wahrgenommen werde, die obendrein das Lebenseinkommen schmälert. Das ist bemerkenswert. Und entlarvend dafür, wessen Lebenszeit mehr zählt.