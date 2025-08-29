Die FPÖ gibt den Ton an

Es ist nicht selbstverständlich: Die Probleme sind groß. Laut einer Eurobarometer-Befragung sagt aber noch immer die Mehrheit der Österreicher, dass man Flüchtlingen helfen sollte. Und laut einer „Eco Austria“-Studie dürften alle, die in den vergangenen Jahren gekommen sind, in Summe keine Nettoempfänger mehr sein, also auch ganz schön einzahlen ins System, wie man so sagt.

Dennoch bestätigt die Regierung die blaue Erzählung: Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) berichtet regelmäßig, was alles schlecht laufe. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wirkt ganz auf Abschiebungen fokussiert. Gemeinsam haben ÖVP, SPÖ und NEOS den Familiennachzug gestoppt. Und zwar mit der Begründung, dass ein Notstand herrsche. Also Chaos. Das ist genau das, was Kickl längst behauptet und die Art, die ihm entspricht: quasi eine Notstandsgesetzgebung.