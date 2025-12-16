FPÖ: Kickl und die Mär von der „Anti-Systempartei“

Die Freiheitlichen von Herbert Kickl haben getobt und von einem „demokratiepolitischen Dammbruch“ gesprochen: ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne sorgten im Sommer durch eine Gesetzesänderung dafür, dass Mitarbeiter von Regierungsmitgliedern auf deren Social-Media-Accounts parteipolitische Inhalte veröffentlichen dürfen. Der Rechnungshof ortete eine Vermischung von Regierungs- und Parteiarbeit, bis dahin hatte eine solche Tätigkeit tatsächlich als unzulässige Parteispende gegolten.

Kickl und Co. wollen die Änderung nicht hinnehmen. Sie sind vor den Verfassungsgerichtshof gezogen, um sie zu kippen. Begründung: Es handle sich um eine Verletzung der Chancengleichheit, weil Oppositionsparteien benachteiligt werden würden.