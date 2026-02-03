Felix Eypeltauer: Pinke Gratwanderung in Oberösterreich

Eypeltauer wählt als Ort für das News-Gespräch das Start-up-Hub „Factory 300“ in der ehemaligen Linzer Tabakfabrik. Nahe an der pinken Zielgruppe, quasi. Und stellt gleich einmal in ­Abrede, dass schmerzhafte Maßnahmen im Wahlkampf schaden könnten: „Im Gegenteil: Politische Kräfte in Verantwortung profitieren davon, wenn sie glaubwürdig und konsequent Reformen angehen. Daher ist es im Interesse aller Parteien in der Regierung, den Reformkurs durchzuziehen. Es ist ein Irrtum zu glauben, die Menschen würden nicht verstehen, was nötig ist und was geleistet wird. Die Menschen spüren, dass wir Veränderung brauchen.“

Das habe man auch bei der Nationalratswahl 2024, bei der nur FPÖ und NEOS Zuwächse verzeichnen konnten, gespürt, meint Eypeltauer. Naturgemäß setzt er auch in Oberösterreich auf die Erzählung, die einzig wahre Reformkraft zu sein. „Die FPÖ konserviert ja nur, wenn sie an der Macht ist.“ Schon jetzt bietet er sich – einen Wahlerfolg vorausgesetzt – als Koalitionspartner an. „In Oberösterreich fehlt der Reformfunke noch. Es kann nicht sein, dass wir in der Bundesregierung in ein Reformprogramm gehen, aber in den Ländern, herrscht Zurücklehnen, Abwarten, Zögern und Zaudern.“

Schwarz und Blau könnten nach der Wahl die Plätze tauschen, meint er mit Blick auf die Umfragen. Die ÖVP könnte aber dennoch mit NEOS und einem dritten Partner regieren. Obwohl: „In Oberösterreich würde sich auch unter einem blauen Landeshauptmann nicht viel ändern. Es passiert ja jetzt schon faktisch FPÖ-Politik im Land. Die ÖVP begnügt sich damit, die Macht und den Zugriff auf die Posten zu halten.“