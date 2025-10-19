EU-Außenminister tagen zu Ukraine und Nahost

Diskutieren werden die Außenminister auch über den Vorschlag der EU-Kommission, eingefrorenes russisches Geld zur Finanzierung eines neuen Kredits in Höhe von 140 Milliarden Euro für die Ukraine zu verwenden. Großes Thema wird auch die Waffenruhe in Nahost und weitere Friedensbemühungen sein. Die von der EU-Kommission vor der Waffenruhe vorgeschlagenen Sanktionen gegen Israel werden von den Ministern ohne Entscheidungen beraten werden.