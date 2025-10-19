News Logo
ABO

EU-Außenminister tagen zu Ukraine und Nahost

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sepp Schellhorn vertritt Außenministerin Meinl-Reisinger
©APA, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im Zentrum des Treffens der EU-Außenministerinnen und -minister am Montag in Luxemburg stehen die Lage in der Ukraine und Nahost. Wie das Außenministerium der APA Samstagfrüh mitteilte, wird Wien dem 19. Sanktionspaket gegen Russland zustimmen. Neben der Ukraine wird in Luxemburg auch die Lage in Nahost Thema sein, Sanktionen gegen Israel stehen im Raum. Wien wird am Montag durch Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) vertreten.

von

Diskutieren werden die Außenminister auch über den Vorschlag der EU-Kommission, eingefrorenes russisches Geld zur Finanzierung eines neuen Kredits in Höhe von 140 Milliarden Euro für die Ukraine zu verwenden. Großes Thema wird auch die Waffenruhe in Nahost und weitere Friedensbemühungen sein. Die von der EU-Kommission vor der Waffenruhe vorgeschlagenen Sanktionen gegen Israel werden von den Ministern ohne Entscheidungen beraten werden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Rafah wurde zum Ziel der israelischen Attacken
Politik
Nahost-Waffenruhe wankt: Neue Angriffe und Hilfsgüterstopp
"No Kings"-Demo gegen US-Präsident Trump in Washington DC
Politik
"No Kings" - Millionen Amerikaner demonstrieren gegen Trump
Boliviens Ex-Präsident Jorge Quiroga strebt neue Amtszeit an
Politik
Bolivien wählt neuen Präsidenten: Ende der linken Ära
IAEA-Chef Rafael Grossi etwas besorgt
Politik
Irans Uran-Vorräte laut IAEA großteils in bekannten Anlagen
Bosnisch-serbischer Separatistenführer Milorad Dodik
Politik
Nachfolgerin von Dodik in Republika Srpska ernannt
Die schweren Gefechte sind beendet
Politik
Pakistan und Afghanistan vereinbaren in Katar Waffenruhe
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER