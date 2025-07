Erstmals wieder Schiff im Roten Meer vor Jemen beschossen

Auf der wichtigen Schifffahrtsroute im Roten Meer vor der Küste Jemens ist am Sonntag erstmals seit Mitte April wieder ein Frachtschiff angegriffen worden. Wie die britische Schifffahrtsagentur UKMTO mitteilte, geriet das Schiff in Brand und wurde so schwer beschädigt, dass die Besatzung es verlassen musste. Der Beschuss trug dem Sicherheitsunternehmen Ambrey zufolge die Handschrift der militanten Houthis. Allerdings bekannte sich zunächst niemand zu dem Angriff.

von APA