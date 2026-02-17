Österreichs Weg zu höheren Steuern

Österreich zählt zu den Ländern mit einer sehr hohen Steuer- und Abgabenbelastung. In der EU ist sie nur in Frankreich und Dänemark höher. Es liegt daher nahe, auf eine Senkung zu drängen. Allein: Dazu müssten Spielräume erarbeitet werden, müssten Ausgaben gekürzt werden.

Genau davon entfernt sich Österreich jedoch mehr und mehr: Aus heutiger Sicht steigen die Ausgaben in den kommenden Jahrzehnten wesentlich stärker als die Einnahmen in Form von Steuern und Beiträgen. Darauf hat das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO jüngst in einer Langfristprognose für das Finanzministerium hingewiesen. Ausschlaggebend dafür sei die Alterung. Mit ihr würden – auch gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) – wachsende Aufwendungen für Pensionen, Gesundheit und Pflege einhergehen. Wobei man natürlich gegensteuern könnte. Eine allmähliche Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters etwa ist jedoch nicht in Sicht.

Es ist, als wolle man es ganz bewusst auf Steuererhöhungen hinauslaufen lassen. Zumal noch mehr dazukommt: Der Fiskalrat hat jetzt festgestellt, dass höhere Verteidigungsausgaben, wie sie im Sinne des Aufbauplans „2032+“ für das Bundesheer angekündigt sind, erst gegenfinanziert werden müssen. Allein hier geht es um viele Milliarden.

Das alles verheißt nichts Gutes. Politische Konflikte sind programmiert. Wobei es nicht so sehr um Umverteilung geht, sondern eher darum, wem eine (noch) größere Belastung zugemutet werden kann oder soll.

Im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch ist die Steuer- und Abgabenquote beim Faktor Arbeit, also Einkommen. Niedrig ist sie jedoch bei Vermögen: Beträgt sie EU-weit 1,9 Prozent des BIP, macht sie hierzulande 0,6 Prozent aus.