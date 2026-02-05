Leitartikel: Österreich könnte mehr Neuseeland sein

Gravierende Budgetprobleme waren es, die die Regierung Neuseelands in den 1980er-Jahren zu einer Staatsreform veranlassten, auf die auch heute noch von Wirtschaftsforschern verwiesen wird, wenn man sie nach einer solchen Reform in Österreich fragt. Was ist dort passiert? Zum Beispiel: die strikte Trennung von Politik und dem Management staatlicher Aufgaben.

Zwar gibt es Minister mit politischer Verantwortung, die Ziele vorgeben, die Ministerien selbst sind allerdings von einem eigenen Manager geleitete Einheiten, deren Leistungen der Staat zukauft. Sie erhalten ihr Budget nicht mehr automatisch für Personal und Struktur, sondern müssen ihr Geld wie ein Wirtschaftsunternehmen verdienen. Sie sind aber auch frei in der Gestaltung, was sie selbst tun, wie viel Personal mit welchen Bezügen sie haben, und welche Dienstleistung sie zukaufen.

Oder: Alle Subventionen wurden abgeschafft. Auch jene, wo es richtig wehtut, etwa in der Landwirtschaft. Regulierungen wie Ladenöffnungszeiten wurden gestrichen.

Oder: Staatsnahe Betriebe oder Behörden, die kommerzielle Dienstleistungen erbrachten, wurden privatisiert. Damit fällt auch die „Postenvergabe“ an Parteigänger schwer.

Oder: Das Staatsbudget ist für Nicht-Politiker lesbar und transparent. Die „Kaufverträge“ zwischen Ministern und jenen Einheiten, die die Dienstleistungen liefern, müssen vom Parlament bewilligt werden. Die Regierung muss laufend detailgenaue Finanzberichte legen, anhand derer man frühzeitig erkennen soll, ob der Haushalt aus dem Ruder läuft. Zusätzlich muss sie vor jeder Parlamentswahl einen aktuellen Finanzbericht veröffentlichen.

Zur Erinnerung: In Österreich dauerte es nach der Nationalratswahl Monate, bis die Regierungsverhandler (unter ihnen immerhin die Partei der bisherigen Finanzminister, ÖVP) das wahre Ausmaß der Budgetmisere kannten. Und später im Jahr 2025 war man noch einmal überrascht, dass die Verschuldung der Länder höher ausfiel als gedacht.