News Logo
ABO

Drohnensichtung am Flughafen Oslo

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Flugbetrieb wieder aufgenommen
©AFP, APA, SERGEI GAPON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der Flughafen Oslo hat am Montag in der Früh den Flugverkehr vorübergehend eingestellt, nachdem in der Nähe des Flughafens eine Drohne gesichtet worden war. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB. Mehrere ankommende Flüge wurden verspätet oder umgeleitet, nachdem die norwegische Polizei gegen Mitternacht einen Bericht erhalten hatte, wonach ein Pilot der Norwegian Air während des Anflugs auf den Flughafen drei bis fünf Drohnen gesehen habe.

von

NTB berichtete, dass die Beobachtung weiterhin unbestätigt sei und dass der gesamte Flugbetrieb am Flughafen wieder aufgenommen worden sei. Die europäische Luftfahrt wurde in den vergangenen Wochen wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftraumverletzungen in Chaos gestürzt, darunter an den Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und München.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Frankreichs Premier Lecornu zurückgetreten
Politik
Frankreichs Premierminister Lecornu zurückgetreten
Das israelische Militär kontrolliert derzeit den Gazastreifen
Politik
Israel und Hamas verhandeln Trump-Plan für Gazastreifen
Soldaten sollten US-Einwanderungsbehörde ICE untestützen
Politik
Kalifornische Nationalgarde nach Portland gestoppt
US-Präsident Donald Trump warnt Hamas
Politik
Trump droht Hamas mit "vollständiger Vernichtung"
Israelischer Ministerpräsident Netanyahu spricht von "falschem Weg"
Politik
Netanyahu wirft europäischen Spitzenpolitikern Schwäche vor
Kobachdise hat Mühe, die Anbiederung an Moskau zu erklären
Politik
Georgiens Premier will Oppositionsbewegung niederschlagen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER