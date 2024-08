Hans Peter Doskozil :

Wenn ich meine Partei nicht selber in mir tragen würde, wenn ich nicht die Ziele so definieren würde, wie wir sie im Burgenland leben, und das als Sozialdemokratie beurteilen würde, dann würde ich jetzt an der falschen Stelle sitzen. Ich glaube, die Diskussion über die Positionen der Partei zu führen und auch innerhalb der Partei unterschiedliche Positionen zu haben, das sollte man nicht unter dem Titel „Wer ist mehr oder weniger Sozialdemokrat“. Die Sozialdemokratie als Partei, als Ideologie wird von vielen in Anspruch genommen – aber wer am Ende des Tages recht hat, wer die Sozialdemokratie so lebt, dass sie reüssiert, dass sie anerkannt wird, sich weiterentwickelt und nicht zur Minderheitsfraktion wird oder zu einer romantischen Lagerfeuerpartie, das beantwortet am Ende der Wähler. Ich würde mich vor Mitstreitern hüten, und da gibt es doch einige, die von sich sagen, sie seien die einzig wahren Sozialdemokraten und alle anderen sind es nicht. Die sind es nämlich am wenigsten. Das ist wie in der Kirche. Die, die immer in der ersten Reihe sitzen und heucheln, sie sind Christen, sind es am wenigsten.