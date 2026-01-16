Trump mischt auch die österreichische Politik auf

Soll die EU genauso wie die NATO zerfallen, sollen die heutigen Mitgliedsstaaten einzeln und damit geschwächt Großmächten wie den USA und Russland ausgeliefert sein, für die das Recht des Stärkeren gilt und daher auch so etwas wie die Neutralität keine Kategorie mehr ist?

In diesem Sinne auf der Seite von Trump zu stehen, muss zwar nicht gleich dazu führen, dass Kickl mit der FPÖ die relative Mehrheit verliert in der Wählergunst. Es ist aber dazu angetan, seine Aussichten auf das Kanzleramt ein für alle Male zunichtezumachen.

Schon bei den gescheiterten Koalitionsverhandlungen vor gut einem Jahr war es für die ÖVP von Christian Stocker schwer bis unmöglich, europapolitisch mit ihm mitzugehen. Das wäre heute ein noch viel größeres Problem: Sie, die sich noch immer als Europapartei versteht, würde sich selbst endgültig verabschieden als solche.