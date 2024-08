"Der Feind, den die FPÖ ausmacht, ist unsere friedliche Gemeinschaft"

Peter Kaiser :

Ich war früh politisch tätig, in der Schülervertretung und in Jugendorganisationen. Damals war die Einstellung, nicht unbedingt ein Mandat anzustreben, sondern zu schauen, ob man Dinge im Sinne der eigenen Grundwerte erarbeiten oder verändern kann. Es gibt zwei Beispiele, die mich mein Leben lang begleiten. Eines, an dem ich bis heute gescheitert bin, und eines, wo einiges gelungen ist. Ich habe schon als Schüler politische Bildung als Pflichtfach gefordert. Das ist mir bis heute nicht gelungen, obwohl es immer noch auf der Agenda von Schülerinnen-und-Schüler-Parlamenten steht. Ich spüre, dass die vielfache Infragestellung der liberalen Demokratie diese Forderung verstärkt. Also habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das zweite Thema, das mich begleitet, ist der gleiche Zugang zu Chancen. Wir hatten wenig Geld, daher konnte ich keinen Kindergarten besuchen. Ich war ein Hofkind, bin neben dem Kindergarten aufgewachsen und habe gesehen, wie die Kinder drinnen gespielt haben. Mein Ziel war es daher, allen die gleichen Chancen zu geben. Seit 1. September 2023 bieten wir in Kärnten den kostenfreien Kindergarten an.