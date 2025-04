Zwei Jahre Aufenthaltsverbot für deutsche Klimaaktivistin Anja Windl

Mehr als zwei Jahre nach Beginn des fremdenrechtlichen Verfahrens gegen die deutsche Klimaaktivistin Anja Windl hat ihr das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) ein zweijähriges Aufenthaltsverbot in Österreich erteilt. Ein Bescheid der Leobener Außenstelle des BFA liegt seit vergangener Woche vor, wie der APA Windl selbst und ihr Rechtsanwalt Ralf Niederhammer bestätigten. „Die Argumentation der Behörde entbehrt jeder Grundlage“, sagte der Anwalt am Montag.

Windl sei in Österreich noch nie strafrechtlich verurteilt worden, die Voraussetzung für ein solches Verbot sei aufgrund ihrer langen Aufenthaltsdauer in Österreich jedoch eine „schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit“, erläuterte Niederhammer. „Man wirft ihr aber vielfach die Aktivitäten der 'Letzten Generation' und ihre Social-Media-Auftritte vor“, kritisierte er. „Inwiefern davon eine derartige Gefährdung ausgehen soll, die ein Aufenthaltsverbot rechtfertigt, ist mir nicht klar“, sagte der Rechtsanwalt. „Das BFA beschuldigt sie sogar, die politischen Verhältnisse in Österreich verändern zu wollen. In Anbetracht, dass sie sich für die Einhaltung der Forderungen des Klimarates einsetzt, ist das einigermaßen kurios.“