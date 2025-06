Klimapolitik hat zwei Probleme: Sie ist unangenehm, weil sie spürbare Veränderungen erfordert. Und sie basiert auf Zukunftsmodellen, die viele Menschen nicht gewillt oder in der Lage sind zu erfassen. Die Klimabewegung erreichte ihren Höhepunkt nicht zufällig im Jahr 2019, in einem Jahr, das von extremer Hitze und starken Waldbränden geprägt war. Bei den Nationalratswahlen im Oktober kamen die Grünen auf knapp 14 Prozent und anschließend in die Bundesregierung, der Rest ist bekannt. Inzwischen reicht ein als kühl wahrgenommener – in Wahrheit durchschnittlicher warmer – Mai, und schon verbreitet sich das Gefühl, dass das alles eh nicht so schlimm ist. Das In-die-Zukunft-Denken und Große-Zusammenhänge-Verstehen ist nicht so unsere Stärke. Muss es ja auch nicht sein. Dafür gibt es gesellschaftliche Arbeitsteilung. Es gibt Menschen, die dafür ausgebildet sind zu berechnen, wie sich die Dinge künftig entwickeln werden. Und dann gibt es andere, deren Job es ist, diese Erkenntnisse umzusetzen, damit wir alle in 30 Jahren auch noch ein gutes Leben haben.

Oh wait. Außer sie heißen Norbert Totschnig und sind ÖVP-„Klima“-Minister. Dann gilt die altmodische Überzeugung, dass die Politik mutig vorgehen und überzeugen muss, nämlich nicht mehr, sondern die umgekehrte Prämisse: Klimaschutzmaßnahmen könne man nicht „diktieren“, erklärte der Minister kürzlich in der ORF-Pressestunde, sondern müsse „aus der Bevölkerung heraus“ kommen. Was soll das genau heißen? Wenn wir nicht alle eines Morgens aufwachen und beschließen, künftig kollektiv an der Rettung des Klimas zu arbeiten, passiert nichts Entscheidendes, weil die Politik sich nicht traut, möglicherweise unangenehme Maßnahmen zu setzen? Das ist eine groteske Umkehrung der Zuständigkeiten, die auch einen Schatten auf den Rest einer Regierung wirft, die bisher vor allem dadurch auffällt, nicht negativ aufzufallen. Mag sein, dass hier und dort Reformen und Reförmchen geschehen, aber den Lead in Sachen Klimapolitik an die Bevölkerung abzuschieben, ist ein Ausdruck äußerster Hilflosigkeit.